10 признаков онкологии, которые нельзя игнорировать
Специалисты рассказали, какие сигналы организма должны насторожить, пишет activefeel.com.
Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.
Необъяснимая усталость
Усталость или переутомление могут появиться из-за рака. Быстро этот симптом появляется при колоректальном раке и лейкемии. Если усталость долго не проходит, лучше обратиться к врачу.
Стремительная потеря веса
Одна из наиболее вероятных причин - онкологическое заболевание.
Постоянная боль
Болезненные ощущения в частях тела, органах, которые не проходят даже после лечения, серьезный повод для беспокойства.
Уплотнение под кожей
Новообразования на теле могут быть вызваны повреждениями тканей, гормональным сбоем, инфекциями и онкологией. Врач должен установить точную причину.
Частая лихорадка
Повышенная непроходящая температура означает, что иммунная система ослаблена и организм прилагаем огромные усилия для борьбы с болезнью. Часто это симптом ранних стадий лимфомы и лейкоза.
Изменения на коже
Любые внезапно появившиеся пятна, родинки, бородавки могут быть признаками меланомы.
Постоянный кашель
Кашель или хрипота, которые не поддаются лечению, сопровождаются болью в груди, спине или области плеч, должны насторожить. Возможно, развивается рак легких.
Изменение привычек мочевого пузыря или кишечника
Учащенное желание ходить в туалет, присутствие в моче крови, боли и рези при мочеиспускании, диарея или запоры - серьезный повод для обращения к врачу. Они могут быть признаком онкологии мочевого пузыря или колоректального рака.
Кровотечение
Кашель или рвота с кровью, кровянистые выделения из половых путей и любые длительные кровотечения - повод для прохождения диагностики.
Проблемы с глотанием
Ощущение комка в горле, трудности при глотании слюны, проблемы с пищеварением могут быть признаком рака желудка, пищевода или горла.
Специалисты подчеркивают: большинство видов онкологических заболеваний поддаются лечению на ранних стадиях. Внимательное отношение к здоровью и своевременный визит к врачу могут спасти жизнь.
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