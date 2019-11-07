Главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Подмосковья Виталий Холдин рассказал о негативном влиянии электронных сигарет на организм человека.

Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Холдин отметил, что, как правило, потребители начинают пользоваться вейпами, поскольку считают их безопасными. Однако в результате формируется никотиновая зависимость, которая заставляет перейти на обычные сигареты.

Специалист подчеркнул, что жидкость, которая нагревается и испаряется в электронных устройствах, содержит токсичные вещества, каждое из которых по-своему опасно. Так, фенолы раздражают глаза, кожу и слизистые, формальдегид вызывает рак, а свинец вредит нервной и сердечно-сосудистой системам.

"При горении табака выделяется более 250 вредных веществ, из них 69 канцерогенов, которые повышают риск возникновения сердечно-сосудистых и респираторных болезней, а также способствуют развитию онкозаболеваний, таких как рак легких, полости рта, горла и других органов", - отметил Холдин.

По словам специалиста, все формы курения вредят организму. Он призвал потребителей не обманывать себя и вести здоровый образ жизни.

В июле российское правительство поддержало идею запретить продавать вейпы и кальяны детям, а также приравнять их к сигаретам.

В США смерть 33 человек с тяжелой болезнью легких связали с парением. Всего за август и сентябрь в стране зарегистрировано более 380 случаев странных респираторных заболеваний среди курильщиков электронных сигарет. Возможной причиной называется ацетат витамина Е в смесях для вейпов, которые умершие покупали с рук из-за содержавшихся в жидкости каннабиоидов.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın