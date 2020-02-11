Адепты здорового образа жизни нередко пытаются убедить любителей выпивки в том, что алкоголь убивает клетки мозга. Но так ли это на самом деле, рассказывает Day.Az со ссылкой на Вести.

Изрядно выпившие люди зачастую не могут связать и пары слов, а порой даже передвигаются с трудом. Однако это никак не связано с тем, что из-за алкоголя их мозг умирает.

На самом деле организм человека устроен так, что он не позволяет этанолу, который содержится в спирте, уничтожать клетки мозга. Несмотря на то, что сам по себе спирт с легкостью уничтожает любые микроорганизмы.

Дело в том, что ферменты в печени умеют расщеплять этанол до ацетата. А это вещество, в свою очередь, распадается на воду и углекислый газ, после чего их выводит организм.

Если же человек выпивает слишком много и печень не справляется с такой нагрузкой, алкоголь действительно поступает в кровь. Но даже в этом случае этанол не убивает клетки, а лишь блокирует связь между нейронами мозжечка. Именно поэтому у пьяного человека нарушена координация движений.

Помимо этого, как выяснили исследователи из США, алкоголь в целом не способен убить нейроны, даже если ввести спирт прямо в них. Нейронам лишь будет сложнее передавать информацию. Но и это поправимо - достаточно лишь воздержаться от алкоголя на некоторое время.