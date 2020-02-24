Белок играет ключевую роль во всех процессах роста в вашем теле, от развития клеточных органелл до регенерации печени. Однако, несмотря на важность белка для организма, в его потреблении необходим строгий контроль. Требуемое количество белка зависит от вашего возраста, размеров тела и физической активности. В общем, рекомендуется потреблять не более 30 % протеина от суммарного количества съеденной пищи. Избыток же белка воздействует на ваш организм самым губительным образом.

Вызывает кетоз

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, при постоянном употреблении большого количества белков ваше тело впадает в состояние, называемое кетозом. В крови повышается количество кетоновых тел. Они известны тем, что гасят природный аппетит, но могут также вызывать тошноту. Кроме того, они в ответе за плохой запах изо рта.

Провоцирует болезнь Альцгеймера

Если избыток белка не выводится из организма, он может накапливаться в мозге в виде бета-амилоидных бляшек. Они образуют волокнистую структуру, препятствующую передаче нейронных сигналов. Наносимый организму урон необратим. У пациента появляются проблемы с памятью, речью и ориентацией. Если состояние продолжает ухудшаться, оно ведёт к клинической деменции.

Может вызывать прионные заболевания

Прион - аномальный белок, попадающий в человеческое тело с мясными продуктами. Он вызывает структурные изменения белка, с которым контактирует, в результате чего могут развиваться такие летальные заболевания, как губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота или коровье бешенство. Болезнь полностью нарушает нормальное функционирование организма, и самое неприятное, что эти изменения необратимы.

Становится причиной подагры

Основной составляющий элемент белка - азот. При потреблении избыточного количества протеина, ваши кровеносные сосуды переполняются азотом. Это создаёт повышенную нагрузку на почки, которые вырабатывают слишком много мочевой кислоты, а та, в свою очередь, накапливается в суставах. Это очень болезненное состояние, ограничивающее подвижность суставов. Люди с подагрой вынуждены влачить сидячий образ жизни.

Способствует набору веса

Чаще всего богатая протеином пища богата также и жирами. Один грамм жира содержит 9 килокалорий. Следовательно, за один приём пищи вы потребляете невероятное количество калорий. В сочетании с малоподвижным образом жизни, это ведёт к быстрому набору веса. Кроме того, лишний вес сам по себе грозит появлением патологий.

Перенапрягает почки

Весь потребляемый вами протеин превращается в организме в азот, который используется в различных жизненных процессах. Лишний азот выводится с мочой. Постоянный поток избыточного азота сквозь почки изнашивает их, вызывая различные почечные заболевания, влияющие на функции крови и тем самым нарушающие нормальную физиологию.

Вызывает недостаток клетчатки

Богатые белком продукты часто содерджат мало клетчатки или не содержат вовсе. Будь то мясо, молочные продукты или орехи - количество клетчатки в них минимально. Некоторые богатые белком овощи, такие как имбирь и томаты, всё же содержат недостаточное для поддержания работы кишечника количество волокон. Если продукт беден клетчаткой, то процесс его продвижения по пищевому тракту затягивается, что ведёт к хроническому запору и дивертикулиту (воспалению кишечника).

Провоцирует рак

При анализе крови людей, привыкших к потреблению больших доз белка, обнаруживается повышенное содержание белка ИФР-1, известного тем, что он способствует развитию рака. Если тело уже находится под воздействием болезней связанных с нарушением белковых структур, активируется белок р53, играющий наиболее важную роль в механизме противодействия раку. В случае его активации можно говорить о возникновении угрозы развития опухолей, особенно рака лёгких.

Повышает уровень холестерина

Если вы привыкли потреблять много белка, вы повышаете свои шансы заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями. В вашей крови повышаются уровни различных липопротеинов, которые прилипают к стенкам сосудов и закупоривают их. В крови людей, переходивших на диету Аткинса, повышалась концентрация плохого холестерина.

Становится причиной остеопороза

При высоком потреблении белка, ваше тело иначе усваивает кальций. Либо оно пытается избавиться от лишнего кальция при помощи учащённого мочеиспускания, вызывая снижение плотности костей, остеопороз и остеомаляцию. Либо тело накапливает лишний кальций в почках в виде кристаллов, что ведёт к образованию почечных камней.

Несёт с собой нехватку витаминов.

При потреблении большого количества белка вы, скорее всего, недополучаете необходимые для функционирования вашего тела витамины, что даёт почву для развития множества заболеваний. Ни одна из систем организма не останется в стороне. Анемия, цинга, астма, парестезия и куриная слепота - вот лишь несколько болезней, вызываемых недостатком витаминов.

Наносит ущерб внутренним органам

Ваше тело нуждается в углеводах для восстановления энергии. Но когда вы едите слишком много белка, у организма не остаётся иного выхода, кроме как использовать в качестве источника энергии белок. Избыточное окисление белка повышает количество кетонов, что наносит вред печени. К тому же они способны вызвать диабетическую кому.

Ключ к здоровью - умеренность

В свет вышеперечисленных факторов ясно, что не следует основывать базу питания на белковых продуктах. Чем более разнообразна ваша диета, тем больше шансы сохранить тело здоровым. Постарайтесь внести в рацион разнообразные свежие фрукты и овощи, а также молочные продукты. Крепкого здоровья можно достичь лишь при разумной умеренности в потреблении пищи.