Второй в истории человек излечился от ВИЧ

Так называемый "лондонский пациент" полностью излечился от ВИЧ. Это подтвердили врачи в своем докладе, опубликованном в медицинском журнале Lancet, передает Day.Az со ссылкой на vz.ru.

"Лондонский пациент продемонстрировал ремиссию в течение 30 месяцев, когда в его крови не было обнаружено вируса... Как мы полагаем, полученные результаты показывают, что он излечился от ВИЧ", - приводит РИА "Новости" слова авторов исследования во главе с Равиндрой Гуптой из Кембриджского университета.



По данным издания New York Times "лондонским пациентом" является 40-летний Адам Кастильехо, уроженец Венесуэлы. ВИЧ он страдал с 2003 года, а в 2012 году у него была диагностирована злокачественная лимфома Ходжкина.

Костный мозг был трансплантирован ему в рамках лечения от онкологии, однако это помогло одновременно избавить его от ВИЧ-инфекции.

Напомним, "лондонский пациент" стал вторым в истории человеком, излечившимся от ВИЧ. Первый случай излечения от СПИДа был зафиксирован в 2007 году в Германии. Тогда Тимоти Рэй Брауну также сделали пересадку стволовых клеток в качестве противораковой терапии