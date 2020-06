Что произойдет с организмом, если пить воду с лимоном каждый день

Многие специалисты советуют пить воду с лимоном каждый день. "Рамблер" расскажет о ее пользе и вреде для организма, передает Day.Az.

Поможет снизить риск инсульта

Исследование, проведенное в 2013 году Американской кардиологической ассоциацией, показало, что существует связь между потреблением витамина C и риском развития инсульта. Чем больше витамина C потреблять, тем ниже риск возникновения инсульта. Однако в свой рацион следует включить не только лимонную воду, но и другие продукты, которые богаты витамином C.

С ее помощью можно похудеть

Исследование, проведенное в детской больнице Эдмонда и Лили Сафра в Израиле, показало, что лимонная вода помогает повысить метаболизм. К тому же в ней содержится мало калорий. Однако это вовсе не значит, что лимонная вода волшебным образом поможет сбросить десяток килограммов. Спорт и правильное питание никто не отменял.

Может улучшить состояние кишечника

Лимоны богаты клетчаткой, которая является пребиотиком и положительно влияет на состояние кишечника. В них также содержится большое количество лимонной кислоты, которая помогает в работе пищеварения.

Состояние кожи станет лучше

Лимонная вода не заменит ежедневного ухода за кожей, однако она поможет очистить лицо. Также интересно, что исследование, опубликованное в журнале Food Chemistry в 2016 году, показало, что антиоксиданты в цитрусовых соках сокращают морщины, по крайней мере, у мышей.

Может привести к появлению кариеса

Американская стоматологическая ассоциация утверждает, что лимон может сделать зубы более восприимчивыми к гниению. Также лимонная вода может привести к образованию язв во рту.