Самая распространенная мутация сделала коронавирус более уязвимым

Молекулярные биологи выяснили, что первое крупное изменение в геноме коронавируса, мутация D614G, не только увеличила его заразность и стойкость к холоду, но и сделала его более уязвимым. Выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Молекулярные биологи под руководством научного сотрудника Национальной ускорительной лаборатории в Лос-Аламосе Сандрасегарама Гнанакарана детально изучила последствия появления этой мутации. Ученые обнаружили у нее ранее неизвестную черту, которая может увеличивать эффективность вакцин и природного иммунитета к SARS-CoV-2.



В ходе работы ученые подготовили несколько точных виртуальных моделей белков оболочки коронавируса, с мутацией D614G и без нее. Далее исследователи с помощью суперкомпьютера смоделировали их взаимодействия с рецепторами ACE2 на поверхности клеток легких.

Расчеты показали, что мутация заметно изменила то, как S-белок - ключевая часть оболочки коронавируса - разворачивается во время его контактов с клетками. Эта молекула состоит из двух частей, S1 и S2. Первая из них участвует в процессе прикрепления вируса к мембране непосредственно, а вторая отвечает за ее растворение и проникновение вирусной РНК в клетку.

Чтобы вирус прикрепился к мембране, нужно, чтобы определенные сегменты S1 приняли особую пространственную конфигурацию, которую биологи называют "верхним" положением. Чем больше подобных сегментов переходят в это состояние, тем выше шансы на то, что один из них соединится с клеткой и прикрепится к ней.

Мутация D614G увеличила вероятность того, что один или несколько сегментов белка S1 при сближении с клеткой перейдут в верхнее положение. Это сделало вирус более заразным, но при этом увеличило вероятность того, что антитела смогут присоединиться к другим областям оболочки SARS-CoV-2 еще до того, как он успеет проникнуть в клетку.

Подобная особенность вируса может объяснять, почему все существующие вакцины, разработка которых началась еще до того, как появилась мутация D614G, действуют на ее носителей так же эффективно, как и на первые версии SARS-CoV-2. Исследователи предполагают, что этой "ахилессовой пятой" коронавируса можно воспользоваться при разработке новых вакцин и моноклональных антител.