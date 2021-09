Эксперты назвали пять побочных эффектов переизбытка витамина D

Гиперкальцемия, тошнота, усталость, раздражительность, а также образование камней в почках - это возможные последствия переизбытка витамина D организме человека. Об этом пишет 3 сентября Eat This, Not That со ссылкой на врачей, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В материале отмечается, что рекомендуемая суточная норма потребления витамина D составляет 15 микрограммов для взрослых в возрасте до 70 лет и 20 микрограммов для людей старше 70 лет.

Хотя достижение токсичных уровней витамина D в организме встречается довольно редко, Диетический справочник потребления (DRI) устанавливает допустимый верхний уровень потребления (UL) в 100 микрограммов в день для всех людей в возрасте старше 19 лет.

По словам экспертов, всё же при достижении опасного уровня витамина в организме повышается риск развития гиперкальциемии. Кроме того, тошнота и рвота также являются симптомами, которые появляются при приеме слишком большого количества витамина D. Также это признаки гиперкальциемии. Несмотря на то что витамин D также известен как один из основных источников энергии, его переизбыток может вызвать упадок сил.

Раздражительность - еще один распространенный симптом гиперкальциемии и чрезмерного употребления витамина D. врачи советуют подкорректировать дозу принимаемого витамина в случае появления указанного симптома.

Эксперты отмечают, что одним из самых серьезных побочных эффектов переизбытка витамина D и как следствие гиперкальциемии является развитие камней в почках. Исследование, которое было опубликовано в медицинском журнале Новой Англии, помогло понять, что, когда в организме увеличивается количество кальция (порядка 2,1 тыс. мг в день), риск развития камней в почках значительно возрастает.

В июле врач перечислила семь мифов о витаминах. Так, отмечалась ошибочность мнения о том, что витамины можно пить просто так и от этого ничего не будет. По словам экспертов, за тысячелетия организм людей научился самостоятельно синтезировать витамины, кроме нескольких, например, витамина С. Его следует принимать с пищей.