Ученые выяснили, кто обладает «уникальным» иммунитетом к коронавирусу

У медицинских работников, которые ухаживают за пациентами с коронавирусом в красной зоне, выявили "уникальный" вид иммунитета. Об этом говорится в исследовании экспертов из Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона NHS Trust, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые следили за более чем 750 медработниками, постоянно взаимодействующими с заболевшими COVID-19. В конечном счете за время исследования почти 60 человек не получили ни одного положительного теста на коронавирусную инфекцию.

Среди всех людей, у которых обнаружился особый иммунитет, был один особый общий показатель, отсутствующий у врачей без иммунитета.

Речь о высокой концентрации T-клеток иммунной системы, действующих как клетки памяти. Именно они могут распознавать конкретные инфекции, когда они появляются в организме у человека.

По версии специалистов, подобные специфические Т-лимфоциты останавливают SARS-CoV-2.