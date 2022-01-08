Ученый назвал наиболее вероятную версию возникновения омикрон-штамма

Микробиолог, академик РАН Виталий Зверев заявил, что омикрон-штамм мог появиться после попадания коронавируса в организм человека с иммунодефицитом. Об этом он сообщил Ura.ru, передает Day.Az.

По его словам, "омикрон" вряд ли мог возникнуть в результате передачи вируса от мыши к человеку.

"Если посмотреть на все эти мутации, то он не очень будет похож на мышиный коронавирус. Вряд ли он появился от мышей", - сказал он.