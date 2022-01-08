https://news.day.az/medicine/1424436.html Ученый назвал наиболее вероятную версию возникновения омикрон-штамма
Ученый назвал наиболее вероятную версию возникновения омикрон-штамма
Микробиолог, академик РАН Виталий Зверев заявил, что омикрон-штамм мог появиться после попадания коронавируса в организм человека с иммунодефицитом. Об этом он сообщил Ura.ru, передает Day.Az.
По его словам, "омикрон" вряд ли мог возникнуть в результате передачи вируса от мыши к человеку.
"Если посмотреть на все эти мутации, то он не очень будет похож на мышиный коронавирус. Вряд ли он появился от мышей", - сказал он.
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