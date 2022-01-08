Врачи предрекли превращение коронавируса в "супермутанта"

Российские врачи-иммунологи и вирусологи заявили, что COVID обладает потенциалом превращения в вирус-супермутант.

В комментарии для URA.RU эксперты предположили, что к этому может привести контакт коронавируса с животными и его последующее возвращение к людям, передает Day.Az. По словам ученых, надеяться на тот факт, что с "мягким" омикрон-штаммом пандемия закончится - слишком опрометчиво.

"При прямых и обратных зоонозных передачах однажды может появиться и некий супермутант. Ни в коем случае не стоит заниматься неким самоуспокоением, что к нам пришел мягонький "Омикрон", что он всю жизнь будет таким и на этом пандемия завершится <...> мутационный потенциал вируса не исчерпан, и попадание его в среду животных может обернуться для нас еще большими проблемами", - цитирует издание слова академика РАН Виталия Зверева.