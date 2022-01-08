Как часто зараженные «омикроном» теряют вкус и обоняние

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что инфицированные штаммом коронавируса "омикрон" редко жалуются на изменения в восприятии вкусов и запахов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В случаях заражения вариантом "омикрон" характерные для COVID-19 жалобы на изменение вкуса и запаха регистрируются редко", - сказала она.

Ранее в Бразилии умер зараженный "омикроном" пациент, который был привит тремя дозами вакцины против SARS-CoV-2. Это была первая смерть в стране от этого варианта коронавируса. Летальный исход зафиксировали в городе Апаресида-ди-Гояния, расположенном в штате Гояс. Мужчине было 68 лет, Он страдал хроническим заболеванием легких и гипертонией.