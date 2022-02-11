Стоматолог рассказал о влиянии COVID-19 на состояние зубов

Врач-стоматолог Турал Гусейнов рассказал "Мосленте", как перенесенный человеком коронавирус влияет на состояние зубов пациента, передает Day.Az.

По словам медика, важно понимать, что воротами для вируса служит именно слизистая рта, носоглотки, глаз и дыхательных путей. В первую очередь COVID-19 атакует клетки слизистой, нарушает микроциркуляцию в кровеносных и лимфатических сосудах, что вызывает в организме активный иммунный ответ. Это объясняет высокий процент осложнений после коронавируса у пациентов с заболеванием пародонта.

Гусейнов уточняет, что нарушение кровообращения ведет к тому, что челюстные структуры не получают питательных веществ, из-за чего начинается воспаление десен.

"А если пациент находился на ИВЛ, это ведет к скоплению огромного количества бактерий, токсинов на поверхности эмали и десен. При коронавирусе, если заболят зубы, можно временно устранить болевой синдром с помощью анальгетиков, обезболивающих. Уменьшить воспаление помогают растворы хлоргексидина, мирамистина, а также полоскание травяными отварами, например, шалфея или ромашки", - поясняет врач.

Предотвратить боль в зубах после болезни поможет регулярная и качественная гигиена рта, своевременное лечение стоматологических заболеваний. Если же пациент быстрее хочет восстановиться, ему нужно укрепить иммунитет. Для этого нужны витамины и богатые белками и клетчаткой продукты, резюмирует Гусейнов.