Разработан новый эффективный препарат против малярии

Специалисты из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) разработали новый эффективный способ предотвращения малярии. Для этого они создали вакцину на основе моноклональных антител. Результаты исследования опубликованы в The New England Journal of Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Существующие препараты против малярии достаточно ограниченны в уровне защиты и эффективности. Единственная вакцина, рекомендованная ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), под названием RTS,S (Mosquirix) предоставляет частичную защиту в первые годы жизни при введении детям в возрасте от 5 до 17 месяцев в четырех дозах в течение 20-месячного периода. Другие прививки требуют частого приема, что сокращает их привлекательность для пациентов. Кроме того, необходимы альтернативы для случаев возникновения резистентности, то есть лекарственной устойчивости.

Клинические испытания нового препарата проводились в Мали в две фазы, в которых оценивалась безопасность и эффективность препарата. Предыдущие эксперименты показали, что моноклональные антитела CIS43LS нейтрализуют возбудителя малярии P. falciparum в коже и крови, прежде чем он сможет добраться до клеток печени. Препарат был разработан из естественной формы этого антитела из крови добровольца, который получил вакцину против малярии, а затем ученые модифицировали антитело для его более длительного воздействия в организме.

Первая фаза показала безопасность вакцины. Во вторую фазу исследования были включены 369 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 55 лет. За участниками наблюдали в течение 24 недель. Оценивали эффективность прививки, исходя из двух методов: первый заключался во введении высокой дозировки, а второй - низкой. Результаты показали, что в первом варианте эффективность препарата достигала 88,2 процента, а во втором - 75 процентов. У инфицированных впоследствии пациентов предотвращение инфекции составляло 76,7 и 54,2 процента в соответствии с введенными дозами.