Названы пищевые добавки для защиты сердца и сосудов

Ученые из Университета Брауна оценили эффективность пищевых добавок для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты опубликованы в Journal of the American College of Cardiology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Считается, что антиоксидантные добавки, снижая окислительный стресс, препятствуют развитию многих сердечно-сосудистых заболеваний. Полезные для сердца средиземноморская диета и диета для предотвращения гипертонии (DASH) включают продукты, которые богаты антиоксидантами. Но польза добавок с антиоксидантами остается сомнительной.

Ученые проанализировали в общей сложности 884 исследования, в которых изучалось влияние 27 различных типов антиоксидантных добавок. Суммарно в них приняли участие более 883 тысяч пациентов.

Наиболее полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний оказались жирные кислоты омега-3 (снижали смертность от сердечно-сосудистых заболеваний), фолиевая кислота (снижала риск инсульта) и коэнзим Q10 (снижали смертность от всех причин).

Омега-6 жирные кислоты, L-аргинин, L-цитруллин, витамин D, магний, цинк, альфа-липоевая кислота, мелатонин, катехин, куркумин, флаванол, генистеин и кверцетин также продемонстрировали снижение сердечно-сосудистого риска.

Витамин С, витамин D, витамин Е и селен не оказали влияния на долгосрочные исходы сердечно-сосудистых заболеваний или риск диабета 2 типа. А добавки с бета-каротином увеличили смертность от всех причин.

По словам исследователей, полученные данные указывают на необходимость более персонализированных, точных диетических вмешательств, которые включают определенные комбинации полезных добавок. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить оптимальные комбинации.