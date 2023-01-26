Жирная диета мешает мозгу регулировать потребление пищи

Постоянная диета с высоким содержанием жиров снижает способность мозга регулировать потребление калорий. Статья об этом опубликована The Journal of Physiology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование проводилось на крысах, (133 самца и 72 самки), часть которых кормили обычной пищей, а часть - с высоким содержанием жиров и калорий в течение одного, трех, пяти или 14 дней. Выяснилось, что после коротких периодов питания с высоким содержанием жиров и калорий мозг приспосабливается и уменьшает количество съеденной пищи. Это регулируется астроцитами, крупными звездообразными клетками в головном мозге, которые управляют множеством различных функций нейронов в головном мозге. В том числе, от них зависит передача сигналов между головным мозгом и кишечником. Однако постоянное употребление пищи с высоким содержанием жиров и калорий нарушает этот механизм.

"Мы обнаружили, что кратковременное воздействие (от трех до пяти дней) диеты с высоким содержанием жиров и калорий оказывает наибольшее влияние на астроциты, запуская нормальную систему сигналов для управления желудком. Со временем астроциты теряют чувствительность к жирной пище. Примерно через 10-14 дней диеты с высоким содержанием жиров и калорий астроциты, по-видимому, перестают реагировать, и способность мозга регулировать потребление калорий теряется. Это нарушает передачу сигналов желудку и замедляет его опорожнение", - поясняют ученые из Университета штата Пенсильвания.

Теперь авторы планируют провести аналогичные эксперименты на людях.