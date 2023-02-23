Гастроэнтеролог назвал основные причины вздутия живота

Вздутие живота, или метеоризм, может возникать не только из-за неправильного питания, но и на фоне серьезных заболеваний. Об этом в беседе с "Известиями" предупредил врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (Клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов в среду, 22 февраля, передает Day.Az.

"Вздутие живота - неприятная проблема, которую трудно не заметить. Появляется дискомфорт, слышно урчание, живот увеличивается визуально. Вздутие, или метеоризм, может возникать не только из-за неправильного питания, но и на фоне серьезных заболеваний. Среди них - хронический панкреатит, дисбактериоз, синдром раздраженного кишечника, непереносимость лактозы, целиакия, непроходимость кишечника", - перечислил специалист.

Он уточнил, что у беременных женщин метеоризм может быть спровоцирован гормональными изменениями. Однако самая распространенная причина вздутия живота - несоблюдение правил здорового питания. Так, к нарушению процесса пищеварения часто приводят слишком большие порции и быстрые приемы пищи.

"Еду нужно тщательно пережевывать и не торопиться, иначе возникнут вздутие в животе и газообразование. Также не стоит злоупотреблять пищей, которая может спровоцировать метеоризм. Лучше не увлекаться сладкими напитками и минеральной водой с газом, сдобной выпечкой, бобовыми, черным и белым хлебом, картофелем и другими продуктами, богатыми крахмалом и быстрыми углеводами", - рекомендовал Неронов.

Кроме того, как отметил врач, нередко причиной вздутия становится употребление несовместимых между собой продуктов. Например, фрукты стоит есть за час или спустя два часа после основных приемов пищи.

"Для лечения вздутия живота необходима консультация гастроэнтеролога. Обычно врач назначает прием энтеросорбентов - с их помощью можно быстро вывести из организма газы. В зависимости от причины метеоризма и анамнеза пациента гастроэнтеролог может выписать пробиотики, ферментативные средства - они восстанавливают микрофлору кишечника. Для устранения проблемы также важно соблюдать диету и исключить из рациона продукты, которые могут привести к дискомфорту", - добавил гастроэнтеролог.