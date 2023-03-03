Названы опасные осложнения насморка

Насморк считается вполне безобидным заболеванием, но при неправильном или несвоевременном лечении он может привести к жизнеугрожающим осложнениям. Об этом в беседе с "Известиями" 3 марта предупредил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков, передает Day.Az.

Так, опасным является переход насморка в затяжное или даже хроническое течение. Также ринит может спровоцировать воспалительные процессы в различных отделах слухового аппарата, приведя к развитию отита или евстахеита. Кроме того, есть риск воспаления слезных ходов и слезного мешка - дакриоцистита, который возникает при переходе воспаления со слизистой носовых ходов на слизистую протоков слезных желез.

"Одна из самых частых и опасных групп осложнений - синуситы, воспаления придаточных пазух носа: лобных, клиновидных, этмоидальных (пазухи решетчатого лабиринта) и, самое частое, гайморовых. Нелеченый или неправильно леченый синусит может перейти в воспалительный процесс структур мозга, чаще мозговых оболочек (менингит, арахноидит) - а это уже жизнеугрожающие ситуации", - предостерег Поздняков.

Кроме того, по словам врача, нередко ринит переходит на другие, нижележащие отделы дыхательной системы с развитием бронхита или пневмонии. При этом причиной развития осложнений может стать неправильное лечение. Например, несвоевременное назначение антимикробных препаратов при бактериальной инфекции может привести к попаданию бактерий в другие отделы дыхательных путей и усугублению процесса. И наоборот, ненужное назначение антибиотиков при вирусном процессе может привести к подавлению иммунитета и развитию осложнений.

"Возможны и так называемые ятрогенные, то есть вызванные неадекватной терапией, осложнения. Например, длительный и бесконтрольный прием сосудосуживающих капель может вызвать развитие "нафтизиновой зависимости" - состояния, когда человек не может обходиться без постоянного применения таких капель. Это состояние лечится отоларингологами, но достаточно трудно", - подчеркнул инфекционист.

Они также перечислил общие симптомы начинающегося осложнения насморка. Среди них - ухудшение состояния через 4-7 дней после начала ринита, усиление интоксикации, повышение температуры тела. Типичными признаками начинающегося синусита являются выраженная заложенность носа при скудном отделяемом из него, резкая головная боль, а также болезненность при дотрагивании до лица в местах проекции пазух. Может быть и другая симптоматика, но это наиболее характерные проявления.

"Всё, что нетипично при протекании обычного ринита, требует осмотра врача. Например, длительно сохраняющиеся проявления, появление тех симптомов, которых не было ранее и в дебюте заболевания, длительное повышение температуры либо возникшее в середине болезни, а не в начале", - добавил Поздняков.