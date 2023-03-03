Врач рассказал, о чем может говорить боль в коленях

К боли в коленях могут приводить перегрузки, травмы, повреждение структуры мениска, нестабильность сустава, истончение хряща. Об этом "Газете.Ru" рассказал Василий Строганов, врач-травматолог-ортопед клиник "Атлас", передает Day.Az.

По словам доктора, боль - это всегда сигнал о том, что в организме появилась проблема, которую надо устранить.

"Причин боли в колене может быть много. Если это просто от перегрузки, то нужно наладить режим работы и отдыха или пересмотреть свое питание. После длительных нагрузок может развиться и воспаление", - объяснил он.

Среди других причин боли в колене врач назвал травмы, повреждение структуры мениска и связочного аппарата.

"Повреждение мениска - наиболее часто встречающаяся травма коленного сустава, которая может произойти при форсированном сгибе даже в бытовых ситуациях, например, при спуске по лестнице, не говоря уже о занятиях спортом", - рассказал травматолог.

Еще одна серьезная причина боли в колене - истончение хряща. Как объяснил Строганов, это происходит при артрозных изменениях, когда требуется комплексное обследование для выявления причины повреждения сустава - биомеханической перегрузки или травмы.

"Если боль в колене не проходит длительное время или часто возникает, не откладывайте визит к травматологу-ортопеду. После осмотра доктор может назначить рентген или МРТ", - предупредил врач.