Психолог рассказала, как отучить ребенка грызть ногти

Если ребенок грызет ногти, сначала необходимо выяснить причину, а уже потом предпринимать действия. Об этом "Газете.Ru" рассказала психолог детской неврологической клиники "Прогноз", коуч, автор книг и научных статей Анна Ассовская, передает Day.Az.

В первую очередь эксперт советует посмотреть на руки ребенка: "Бывает так, что ногти в плохом состоянии, ломаются, есть заусеницы, которые раздражают ребенка и он пытается от них избавиться способом".

Если же состояние ногтей и рук в порядке, психолог рекомендует наблюдать за другими членами семьи, так как дети часто повторяют за кем-то из близких родственников.

"Если такой привычки ни у кого не наблюдается, то самый простой способ проанализировать причины - это начать записывать все ситуации, которые предшествуют обгрызанию ногтей. Также важно записывать то, что потом происходит. Например, ребенок сидит за столом, ждет, когда ему подадут еду, и грызет ногти. После замечания он начинает теребить салфетку - это законченный эпизод. И таким образом нужно записывать информацию по каждому эпизоду - через неделю у вас будет достаточно данных о возможных причинах", - объясняет Анна Ассовская.

Специалист уточняет, что каждый случай индивидуален, но можно схематично перечислить возможные причины:

"Вы можете обнаружить, что ребенок очень тревожный или он чрезмерно переутомлен, если поведение характерно для определенных моментов, в определенное время дня. Может выясниться, что это поведение компенсирует какой-то стресс (например, во время переезда или адаптации к детскому саду). Еще причиной может быть аутоагрессия - вы видите, что ребенок злится, но выражает злость вот таким образом. Или вы можете обнаружить, что это сенсорные дефициты. Один из вариантов, когда ребенку в принципе нравится что-то кусать или грызть. Или ему сложно усидеть на месте, и он грызет ногти только тогда, когда находится в статичном положении".

Психолог подчеркивает, что ребенок грызет ногти, чтобы нормализовать свое состояние, то есть сам факт говорит о том, что с ним сейчас что-то не так: "Задача взрослых - не прекратить обгрызание ногтей, а научить ребенка другому способу регулирования своего состояния: по-другому успокаиваться или проявлять гнев другим способом и так далее (в зависимости от того, какой триггер мы увидим в результате наблюдений)".