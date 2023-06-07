Общительный человек, экстраверт, но... все время подавленный? Скрытая депрессия имеет свои характерные признаки. И их своевременное обнаружение имеет очень важное значение для того, чтобы помочь человеку преодолеть эту патологию, передает Day.Az со ссылкой на steptohealth.ru.

Скрытая депрессия - серьезная проблема

Во многих случаях депрессия может быть скрыта за проявлениями энтузиазма и радости.

Депрессивное состояние у людей обнаружить относительно легко, но вот скрытая депрессия является куда более серьезной проблемой. Те, кто страдает от нее, стремятся скрыть свое состояние, что увеличивает риск для них самих. Симптомы появляются неожиданно, и обычно уже тогда, когда становится слишком поздно, чтобы помочь.

Проблема, которая кроется глубоко внутри, обычно просто игнорируется теми, кто страдает от нее. А потом человек может вдруг совершить самоубийство, даже не осознавая, что происходит и что он делает. Никто не замечал предшествующие тревожные сигналы, а жертва никогда сама не говорила о своем состоянии.

Человек со скрытой депрессией старается быть оптимистом. Он слушает музыку, гуляет или занимается спортом. Страх быть непонятым заставляет его скрывать свои чувства. Травмы рук (при наличии) он, конечно, тоже постарается скрыть, чтобы не привлекать к себе внимание.

И вопреки распространенному мнению, веселым и общительным людям требуется гораздо больше времени для преодоления депрессии, чем интровертам. Долгое время считалось, что веселый и коммуникабельный человек в принципе вряд ли сможет столкнуться с таким состоянием, как депрессия. Но реальность показала обратное.

Зачем же ее скрывать?

Чувство стыда и страх потерять друзей или даже работу могут быть причинами, по которым человек пытается скрыть свое депрессивное состояние. Оптимизм и жизнерадостность, которые их характеризуют как личность, помогает им в этом. Поэтому неплохо бы знать о признаках скрытой депрессии, которые могут помочь обнаружить ее у близких.

Скрытая депрессия и ее признаки

Некоторые привычки людей могут свидетельствовать об их скрытом депрессивном состоянии.

Демонстрации радости и дружелюбия могут сопровождаться воспоминаниями о прошлом. Это могут быть эпизоды, которые появляются периодически, даже если человек и не говорит о них с видимой грустью. Но если ваш друг или член семьи говорит о тревоге и эмоциональном истощении, желательно обратить на это внимание. Важно помнить такие детали, особенно если это ему не свойственно.

Перемены в питании: будьте внимательны

Существует прямая связь между настроением и наличием аппетита.

Изменения в привычках питания могут свидетельствовать о неблагоприятном моральном состоянии человека. И хотя расстройства пищевого поведения и депрессия являются различными заболеваниями, они могут быть связаны.

Может случиться, что эти изменения происходят одновременно или что одно расстройство ведет к развитию другого. Если у человека пропал аппетит, желательно обратить на это внимание. Необходимо поговорить с ним, дать ему почувствовать, что он не один, и предложить ему обратиться за помощью.

Ничто не радует

Когда депрессия скрыта, человек может разочароваться даже в тех вещах, к которым раньше он был страстно привязан (или которыми был увлечен). И тот факт, что человек потерял интерес ко всему, что раньше делал с любовью, может означать глубинную проблему.

Первый шаг к "выздоровлению" - поговорить с человеком. Даже если он и не хочет признавать свою депрессию, это может стать отправной точкой для начала необходимого ему лечения.

Ухоженный, но грустный

Те, кто пребывает в депрессии, часто пренебрегают своим внешним видом. Они грустны и замкнуты. А люди со скрытой формой депрессии могут выглядеть даже очень ухоженными.

Хроническая усталость

Постоянная усталость является характерным симптомом депрессивных состояний.

Когда депрессия скрыта, ее явным симптомом может быть хроническая усталость без определенной причины. Люди, страдающие от нее, будут связывать свое состояние со слабостью. А еще с ленью или большим количеством дел и обязанностей. Только вот за этой очевидной слабостью может стоять сильная депрессивная.

Гнев и ярость - симптомы депрессии

Проявления раздражительности и гнева обычно являются симптомами скрытой депрессии. И их не следует воспринимать как "эмоции момента". Ведь депрессия - это не только апатия, тоска, безнадега, слезы и печаль. Надо сказать, что в экстравертах они далеко не так очевидны.

Раздражительность этих людей во многих случаях связана с тем, что они должны продолжать выполнять свои обязанности, несмотря на свою усталость. И часто их состояние ошибочно принимается за стресс, когда на самом деле это может быть явным проявлением скрытой депрессии.

Скрытая депрессия и недостаток сна

Беспокойство во время сна или бессонница, чрезмерное потоотделение в ночное время без видимой причины указывают на то, что что-то не в порядке. Все это следует воспринимать как проявление тревоги, так как обычно эти состояния связаны между собой. Если вы постараетесь аккуратно завести разговор на эту тему, вы сможете выявить основные проблемы.

В какой-то момент человек вам откроется. Нехорошо, что ему приходится жить с депрессией один на один. Когда он решит заговорить о своей проблеме, важно, чтобы он нашел внимательного слушателя. Ведь это может быть вопрос жизни и смерти (без преувеличения). Такие моменты создают "мосты" близости и доверия между людьми. Нельзя забывать, что все нуждаются в любви и принятии.

Если вы сможете обнаружить эти признаки у человека, страдающего депрессией, вы сможете предложить ему и помощь. Это, безусловно, вызов, но оно того стоит, если речь идет о спасении жизни любимого (или близкого) человека.