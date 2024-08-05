Ученые создали новый метод клеточной терапии для борьбы с раком мозга

Ученые из Университета Макмастера разработали новый метод терапии CAR-Т-клетками, позволяющий предотвращать рецидив глиобластомы - наиболее частой и агрессивной формы опухоли мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые объяснили, что после хирургического вмешательства, лучевой терапии и химиотерапии глиобластома часто возвращается, ограничивая выживаемость пациентов всего несколькими месяцами. В ходе своей научной работы исследователи стремились выяснить, как можно заблокировать инвазивное распространение глиобластомы и уничтожить опухолевые клетки, которые невозможно удалить хирургическим путем.

Эксперименты на мышах показали, что глиобластома распространяется и рецидивирует, "захватывая" сигнальный путь, регулирующий деятельность аксонов (отростков нервных клеток) и формирующий нормальную архитектуру мозга. Чтобы блокировать этот путь и предотвратить инвазию опухолевых клеток, ученые использовали генетически отредактированные CAR-Т-клетки.

Суть CAR T-терапии заключается в модификации Т-клеток пациента для появления на их поверхности химерного антигенного рецептора, что позволяет им обнаруживать и уничтожать исключительно раковые клетки. В результате дополнительных экспериментов ученые изменили и усовершенствовали белок под названием Roundabout Guidance Receptor 1 (ROBO1), чтобы CAR T-клетки эффективнее идентифицировали его на поверхности раковых клеток и устремлялись к ним.

Новый метод терапии уже протестировали на трех типах рака - глиобластоме у взрослых мышей, метастазирующем из легкого в мозг раке (также у взрослых особей) и медуллобластоме у молодых грызунов. Во всех трех случаях CAR T-терапия приводила к уничтожению опухолей без рецидивирования по крайней мере у 50% подопытных.

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