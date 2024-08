ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения

Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, отмечается, что новая вспышка этого заболевания вызвана более опасным штаммом.

Today, the Emergency Committee on #mpox met and advised me that in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice.@WHO is on the ground, working with the affected countries, and others at risk, through our...