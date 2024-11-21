Раскрыт механизм эффективного лечения печени

Ученые Университета Лидса раскрыли механизм, который может привести к более эффективному лечению сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращению жировой болезни печени. Они установили, что выработка желчи, необходимой для выведения холестерина, зависит от скорости кровотока в печени через воротную вену. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые выяснили, что выработка желчи увеличивается, когда кровоток в воротной вене уменьшается - это происходит во время физических упражнений или голодания. Наоборот, прием пищи и отдых, которые увеличивают кровоток в этой вене, приводят к снижению выработки желчи. Пониженная выработка желчи может способствовать накоплению холестерина в крови и развитию жировой болезни печени.

Исследование проводилось на основе анализа кровотока в воротной вене, через которую в печень поступает кровь из кишечника. Ученые определили, как изменение скорости этого потока влияет на превращение холестерина в желчные кислоты, которые затем выводятся из организма. Оказалось, что этот процесс регулируется белком PIEZO1, чувствительным к давлению крови.

Исследователи обнаружили, что белок PIEZO1 активирует химическую реакцию, которая преобразует холестерин в желчные кислоты. Это открытие впервые связывает кровоток в воротной вене с уровнем холестерина в крови, что может повлиять на методы лечения заболеваний, связанных с нарушениями обмена жиров, таких как жировая болезнь печени и сердечно-сосудистые заболевания.

Высокий уровень холестерина в крови может быть вызван генетическими факторами или связан с образом жизни, таким как неправильное питание и недостаток физической активности. На данный момент для снижения уровня "плохого "холестерина используют статины, однако не все пациенты могут их принимать из-за побочных эффектов. Новые исследования помогут найти альтернативные подходы к лечению.