В пищевых продуктах нашли вызывающую диабет добавку

Ученые из Тюбингенского университета в Германии обнаружили, что пищевая добавка Е407, или каррагинан, может нарушать кишечный барьер и ухудшать метаболизм сахара, способствуя развитию диабета у людей с лишним весом. Результаты исследования опубликованы в BMC Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В двухнедельном эксперименте приняли участие 20 мужчин в возрасте 23-32 лет с индексом массы тела (ИМТ) от 22 до 27. Часть участников исследования на протяжении двух недель утром и вечером употребляли 250 мг каррагинана, остальным давали плацебо.

Результаты показали, что регулярное потребление каррагинана не влияло на общую чувствительность к инсулину у участников, однако у тех, кто страдал от избыточного веса, эффект был противоположным. Употребление Е407 приводило к снижению чувствительности к гормону как в организме в целом, так и в печени. Также у этих участников было зафиксировано усиление воспаления, повышение уровня С-реактивного белка и цитокина ИЛ-6, что свидетельствует о воспалительном процессе. Влияние каррагинана также вызывало повышение проницаемости кишечника.

Отмечается, что каррагинан активно используется в пищевой промышленности и содержится в различных продуктах, включая молочные изделия, мясные и рыбные продукты, кондитерские изделия, напитки и даже детское питание.