Ученые восстановили штамм самой опасной чумы VI века

Группа исследователей из Оксфордского университета впервые реконструировала штамм возбудителя Юстиниановой чумы - одной из самых разрушительных пандемий в истории человечества. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проект возглавил профессор микробиологии Торвальд Бьернссон. По его словам, восстановление генома древнего патогена открывает новые возможности для изучения исторических эпидемий. Анализ показал, что возбудитель Юстиниановой чумы идентичен бактерии Yersinia pestis, которая стала причиной "Черной смерти" в XIV веке.

Ученые выявили 30 уникальных мутаций, характерных для древнего штамма. Эти изменения могли сыграть ключевую роль в быстром распространении инфекции, которая унесла жизни около 25 миллионов человек в Европе в VI-VII веках.

Для исследования использовались передовые технологии секвенирования ДНК. Они позволили не только восстановить геном возбудителя, но и доказать, что эпидемия затронула значительно больше регионов, чем упоминается в исторических хрониках. Следы патогена были обнаружены в археологических образцах из ранее не упоминавшихся территорий.

"Реконструкция древних патогенов поможет нам лучше понять механизмы их распространения и разработать эффективные стратегии для борьбы с современными инфекционными заболеваниями", - подчеркнули авторы исследования.