Создан костюм, позволяющий парализованным людям начать ходить

Ученые из Корейского передового института науки и технологий (KAIST) представили новый экзоскелет, который позволяет обеспечить подвижность парализованным людям. Об этом сообщает издание Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Устройство под названием WalkON Suit F1 весит 50 килограммов и состоит из алюминиевых и титановых деталей. Разработчик Пак Чон Су, принимавший участие в создании экзоскелета, заявил, что на создание экзоскелета его вдохновил костюм Железного человека, супергероя из комиксов.

Экзоскелет работает с помощью датчиков, расположенных на подошвах и в верхней части тела, которые анализируют до тысячи сигналов в секунду, предсказывая движения пользователя и поддерживая равновесие. Камеры на передней части экзоскелета оценивают окружающую обстановку, помогая пациенту ориентироваться. Тесты показали, что устройство помогает двигаться со скоростью до трех километров в час.

Новинка также позволяет пользователю держать руки свободными во время ходьбы, что невозможно было в предыдущих версиях. Экзоскелет способен преодолевать препятствия, включая узкие проходы, двери и лестницы. Исследователи дополнительно отметили, что устройство адаптировано для людей, использующих инвалидные кресла, и может самостоятельно помочь пациенту подняться из сидячего положения.