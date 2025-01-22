Ученые выяснили, как аутизм изменяет механизмы обучения

Международная команда ученых из Центра нейронаук в Лионе под руководством Дежё Немета выяснила, что процессы ультрабыстрой консолидации памяти у людей с аутистическими чертами, включая тех, у кого диагностировано расстройство аутистического спектра (РАС), сохраняются наравне с нейротипичными людьми. Это опровергает стереотипы о том, что аутизм значительно изменяет механизмы обучения и запоминания. Работа опубликована в журнале Brain Research, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ультрабыстрая консолидация памяти - это процесс, при котором мозг усиливает обучение за считанные секунды или минуты, особенно во время коротких пауз. Исследователи использовали спектральный подход, изучая память у широкого круга участников, от нейротипичных людей до людей с РАС.

Эксперименты включали выполнение задач на обучение и реакции, которые измеряли способность к распознаванию закономерностей и улучшению моторных навыков. Результаты показали, что короткие паузы между тренировками существенно повышают качество запоминания. При этом процесс оказался одинаково эффективным как у людей с аутизмом, так и без него.

Эти выводы подчеркивают сохранность фундаментальных когнитивных функций у людей с аутизмом, что открывает перспективы для разработки новых терапевтических подходов и методов обучения.