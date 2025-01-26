Врач предупредила о болезнях и уродствах из-за привычки дышать ртом

Привыкшие дышать ртом люди могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем, рассказала оториноларинголог, пластический хирург Иляна Гончарова. О болезнях и в некоторых случаях даже уродствах, которыми грозит подобная привычка, она предупредила в беседе с Telegram-каналом "Доктор онлайн", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во время дыхания носом бактерии, вирусы и пыль задерживаются особым реснитчатым эпителием и слизью в носу, уточнила врач. Если дышать ртом, инфекции, аллергены и сухой воздух попадают сразу в легкие, из-за чего делающие так люди чаще болеют бронхитами, фарингитами, добавила Гончарова.

Помимо этого, дыхание ртом негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, в то время как носовое дыхание помогает выработке оксида азота, расширяющего сосуды и улучшающего кровообращение, уточнила лор. Если оксида азота в крови недостаточно, увеличивается вероятность гипоксии (недостатка кислорода), что особенно опасно для мозга и сердца и может привести к головным болям, снижению концентрации, постоянной усталости и даже к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила она.

Кроме того, регулярное дыхание ртом пересушивает слизистые оболочки в ротовой полости, вследствие чего создаются идеальные условия для развития кариеса, болезней десен, неприятного запаха изо рта, перечислила Гончарова. Наконец, такое дыхание опасно с эстетической точки зрения: у детей, которые часто дышат ртом из-за привычки или заложенности носа, может нарушиться правильное формирование костей лица. Лор объяснила, что верхняя челюсть черепа у таких детей становится узкой, а нижняя уходит назад, что приводит к неправильному прикусу, удлинению лица, становящегося похожим на птичий профиль.