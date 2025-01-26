Ученые узнали роль древней вирусной ДНК в развитии эмбриона

Немецкие ученые из Университета Гельмгольца и Университета Людвига-Максимилиана выяснили, какую роль играет древняя вирусная ДНК в развитии эмбрионов. Исследование опубликовано в научном журнале Cell, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Геномы млекопитающих содержат остатки древних ретровирусов, называемых эндогенными ретровирусами. У человека они составляют около 8% ДНК. Хотя большинство ретровирусов неактивны, некоторые из них сохраняют способность влиять на генетические механизмы и иммунные реакции.

Команда создала генетический атлас, сравнив зародыши мыши, коровы, свиньи, кролика и нечеловекообразного примата макаки-резуса.

Результаты показали, что в первые часы и дни после оплодотворения происходит реактивация очень старых вирусных элементов. Также выяснилось, что каждый изученный вид экспрессировал различные типы этих вирусов.

Наблюдения показали, что активация мобильных элементов сохраняется у разных млекопитающих, а идентификация конкретных элементов дает возможности для манипулирования тысячами генов в клетках одновременно.

По словам авторов исследования, открытие может дать ценные данные для будущих работ в области биологии развития и репродуктивной биологии.