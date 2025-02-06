Раскрыт способ повысить шансы на выздоровление от рака

У людей в хорошей физической форме с развитыми мышцами и натренированной сердечно-сосудистой системой выше шанс вылечить рак, считает эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Способ повысить выздоровления от опасного заболевания она раскрыла в своем Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследование, в ходе которого были проанализированы данные 47 тысяч пациентов с разными типами рака, показало, что смертность у онкобольных в хорошей физической форме ниже на 31-46 процентов. Причем, по словам специалиста, риск летального исхода уменьшался еще на 11 процентов с каждым увеличением мышечной силы на единицу и на 18 процентов - с каждым повышением уровня физической подготовки, добавила Павлова.

Эндокринолог также отметила, что эта закономерность применима даже к людям с прогрессирующим раком третьей и четвертой стадии. "Специально подобранные упражнения для повышения мышечной силы и кардиореспираторной выносливости у пациентов с онкологическими заболеваниями могут повысить их шансы на выживание", - полагает она.