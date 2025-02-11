Ученые рассказали, можно ли измерять давление в общественных местах

Ученые из Университета Джонса Хопкинса установили, что показатели артериального давления (АД), измеренные в шумных общественных местах, практически не отличаются от таковых, полученных в частных кабинетах. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine (АIМ), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 108 взрослых людей. У испытуемых измеряли артериальное давление в трех типах условий: в тихом кабинете, а также в шумном общественном месте с использованием берушей и без них. Средний уровень шума в личном кабинете составлял 37 децибел (дБ), в то время как в общественных местах - в среднем 74 дБ.

В первом случае среднее систолическое артериальное давление (САД) добровольцев составило 128,9 мм рт. ст., а диастолическое (ДАД) - 74,2 мм рт. ст. В шумной обстановке в общественном месте показатели составили 128,3/75,9 мм рт. ст., а в общественном месте с берушами - 129,0/75,7 мм рт. ст.

По словам ученых, эти небольшие различия говорят о том, что показатели артериального давления в общественных местах не сильно отличаются от результатов, полученных в традиционной клинической среде.

Ученые предполагают, что для получения точных показателей АД не обязательны полная тишина и покой. Исследователи также считают, что общественные места, такие как супермаркеты, школы и храмы, могут стать эффективными площадками для масштабных программ, направленных на выявление гипертонии.