При шизофрении возникает дефицит контрастного восприятия

Исследователи из Университета Барселоны обнаружили, что у людей с шизофренией нарушена способность различать контраст между соседними областями света, что затрудняет восприятие формы, текстуры и деталей в окружающей среде. Результаты исследования опубликованы в журнале Schizophrenia Bulletin (SchizoBulletin), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Анализ более 600 ранее опубликованных исследований позволил испанским ученым установить, что пациенты с шизофренией испытывают сложности в восприятии контраста, что может негативно сказаться на их способности адекватно воспринимать мир вокруг.

Как поясняют исследователи, контрастное восприятие является ключевым элементом зрения, необходимым для выполнения повседневных задач, таких как ориентирование в пространстве или распознавание лиц. Изменения в этом восприятии могут быть связаны с нарушениями в глутаматергической системе мозга, которая играет важную роль в патогенезе шизофрении.

Кроме того, исследование выявило, что изменения в контрастной чувствительности могут быть частично связаны с дозой принимаемых антипсихотических препаратов, что поднимает вопрос о возможном влиянии медикаментов на восприятие. Ученые также отметили, что исследователи не исключают влияние внимания на результаты тестов, так как пациенты с шизофренией часто испытывают трудности с концентрацией.