Врач развеял распространенный миф о гипертонии

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" развеял распространенный миф о гипертонии. Выпуск передачи доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Доктор опроверг популярное мнение о том, что при начальной стадии гипертонии всегда возникает головокружение. "Это важно знать: головокружения, когда голова кружится, начинает тошнить, - это в 90 процентах проблема уха, не гипертония, не инсульт", - объяснил специалист.