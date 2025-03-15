Раскрыта опасность пылевых клещей в подушках и мебели

Заместитель главврача Дубнинской больницы, инфекционист Сергей Рябов рассказал об опасности домашних пылевых клещей.

Как передает Day.Az, в беседе с "Радио 1" эксперт отметил, что такие клещи называются дерматофагоидными.

"Они паразитируют и поедают наш эпидермис. Это такой симбиоз человека и животного, он для нас ничем не опасен, кроме одного - аллергические приступы", - объяснил Рябов.

По его словам, при отсутствии регулярной санитарной уборки такие клещи могут вызывать аллергию и даже провоцировать приступы бронхиальной астмы или аллергического бронхита.

Для избежания таких последствий санитарную уборку лучше проводить с некрепким раствором натрия. Врач добавил, что важно соблюдать меры гигиены, сообщает 360.ru.