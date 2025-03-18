Названа опасность сухого воздуха для легких

Ученые из Национального института здравоохранения США обнаружили, что сухой воздух может вызывать обезвоживание и воспаление дыхательных путей. Работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment (CEE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи установили, что с повышением средней температуры Земли относительная влажность остается на прежнем уровне, но быстро растет дефицит парциального давления водяного пара (ПДВ)- показатель того, насколько "жаждет" воды окружающий воздух. Высокий ПДВ увеличивает скорость испарения воды, вызывая обезвоживание как природных экосистем, так и человеческих дыхательных путей.

В ходе исследования команда ученых изучила воздействие сухого воздуха на клетки эпителия бронхов человека. После воздействия сухого воздуха клетки показали истончение слизистого слоя и высокий уровень цитокинов - белков, указывающих на воспаление. Эти результаты согласуются с теоретическими прогнозами о том, что сухой воздух вызывает обезвоживание и воспаление клеток дыхательных путей.

Эксперименты на животных подтвердили эти выводы: у мышей, подвергшихся воздействию сухого воздуха в течение недели, наблюдались признаки воспаления в легких, тогда как у мышей, дышавших влажным воздухом, таких реакций не было. Особенно сильное воспаление проявилось у мышей с предрасположенностью к сухости дыхательных путей, что характерно для хронических респираторных заболеваний.

Учёные прогнозируют, что к середине XXI века большая часть территории США окажется в зоне повышенного риска воспалений дыхательных путей из-за повышения температуры и снижения влажности воздуха. Это также может привести к росту числа заболеваний, связанных с сухостью слизистых оболочек, таких как хронический кашель, аллергический ринит и астма.

"Это открытие меняет наше представление о медицине. Обезвоживание слизистых оболочек уже представляет серьёзную угрозу для здоровья человека, и в будущем эта проблема будет только усугубляться из-за глобального потепления", - говорит Джастин Хэйнс, профессор офтальмологии в Институте глазной хирургии Уилмера при Университете Джонса Хопкинса, соавтор исследования.

Результаты исследования поднимают вопрос о необходимости новых методов защиты дыхательных путей и слизистых оболочек от обезвоживания. Ученые полагают, что корректировка образа жизни, использование увлажнителей воздуха и разработка терапевтических решений помогут снизить негативное влияние сухого воздуха на здоровье.