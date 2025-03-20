Названа коварная черта рака головного мозга

41-летняя жительница Великобритании Николетт Ричардсон пожаловалась врачу на сильную мигрень и оказалась больна раком мозга в запущенной стадии.

Как передает Day.Az, ее историю опубликовало издание Daily Mail.

Партнер женщины и отец ее дочери, 45-летний Остин Хэм-Хоуз, рассказал, что Ричардсон даже не подозревала о серьезных проблемах со здоровьем, пока у нее не появилась нестерпимая головная боль. Женщина обратилась к терапевту, он предположил, что у нее обычная мигрень, вызванная стрессом и физическими нагрузками на работе. Врач выписал ей обезболивающее и предложил обратиться в больницу, если боль не пройдет в течение дня.

Несмотря на прием назначенного врачом препарата, состояние Ричардсон продолжило ухудшаться. Она отправилась в ближайшую к дому клинику, где ей сделали МРТ, выявившее глиобластому четвертой степени - очень агрессивную злокачественную опухоль головного мозга. Единственным симптомом этого заболевания оказался только приступ сильной мигрени.

Спустя шесть дней Ричардсон сделали операцию. Однако хирургическое вмешательство привело к тяжелым последствиям: левая половина тела женщины оказалась парализована, она полностью ослепла на один глаз и частично потеряла зрение на правом. Врачи были вынуждены ввести британку в искусственную кому, из которой она так и не вышла. Через 14 дней после постановки диагноза ее отключили от аппаратов жизнеобеспечения.