Китайские ученые научились восстанавливать зрение

Ученые из Китая впервые выявили у человека клетки, способные восстанавливать поврежденную сетчатку и улучшать зрение. Эти стволоподобные клетки были обнаружены на периферии глаза и успешно протестированы на органоидах и животных моделях.

Как передает Day.Az, работа опубликована в Science Translational Medicine.

Исследователи из Медицинского университета Вэньчжоу проанализировали сетчатку эмбрионов на 21-й неделе развития. С помощью транскриптомики и секвенирования они нашли популяцию нейральных стволоподобных клеток в цилиарной маргинальной зоне.

Эти клетки проявляли признаки самоподдержания и могли превращаться во все ключевые типы клеток сетчатки. В моделях органоидов они активизировались после повреждения, мигрировали в травмированный участок и начинали восстанавливать ткани, включая фоторецепторы.

В экспериментах на мышах с дегенерацией сетчатки пересаженные клетки сохраняли жизнеспособность до 24 недель, встраивались в ткани глаза и восстанавливали зрительные функции. Побочных эффектов, включая опухоли, не наблюдалось.

Исследование открывает путь к новым подходам в лечении возрастной макулодистрофии и других неизлечимых форм потери зрения. В дальнейшем предстоит проверить безопасность клеток для людей, и разработать клинические протоколы для трансплантации.