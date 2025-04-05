Как приход весны влияет на работу сердца

С приходом весны у многих людей может наблюдаться изменение в работе сердца, у них обостряются сердечно-сосудистые заболевания. Это связано с несколькими факторами: изменением температуры, увеличением активности и перепадами настроения. Об этом "Газете.Ru" рассказал врач-кардиолог Флагманского медицинского центра "Будь Здоров" на Рязанском проспекте, автор ТГ-канала "Популярная кардиология" Иосиф Шубитидзе, передает Day.Az.

"Первый фактор - изменение температуры. С потеплением сердце начинает работать более активно, так как нужно поддерживать оптимальную температуру тела. Это может привести к увеличению частоты сердечных сокращений. Второй - увеличение физической активности. Весной люди чаще выходят на улицу, занимаются спортом и проводят больше времени на свежем воздухе. Это, конечно, полезно для сердечно-сосудистой системы, но важно не перегружать себя. Начинайте с легких упражнений и постепенно увеличивайте нагрузку", - объяснил врач.

Третий негативно влияющий на работу сердца весенний фактор, по словам доктора, это настроение и психоэмоциональное состояние. Для начала весны характерны не только неустойчивая погода, но и перепады настроения.

"У некоторых людей "весеннее обострение" может вызывать депрессию или стресс, что негативно влияет на сердце. Чтобы избежать весеннего обострения сердечно-сосудистых заболеваний, нужно придерживаться нескольких простых, но эффективных рекомендаций. Первое - регулярная физическая активность. Второе - правильное питание. Также важен контроль стресса. Практикуйте методы релаксации, такие как медитация, дыхательные упражнения или занятия хобби, которые приносят удовольствие. И, наконец, регулярно проверяйте свои показатели здоровья. При первых признаках дестабилизации не откладывайте визит к врачу для оценки состояния и, возможно, подбора терапии", - заключил врач.