Ученые открыли механизм быстрой регенерации печени

Испанские ученые из Национального центра исследований рака (CNIO) обнаружили новый механизм, который запускает восстановление печени уже через несколько минут после повреждения. Исследование опубликовано в научном журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе экспериментов на мышах команда выяснила, что аминокислота глутамат играет центральную роль в процессе регенерации. При остром повреждении печени гепатоциты (клетки печени) выделяют глутамат в кровь. Он достигает костного мозга, где активирует иммунные клетки - моноциты.

Эти клетки мигрируют в печень, превращаясь в макрофаги, которые под действием глутамата начинают выделять факторы роста, стимулирующие восстановление ткани.

"Это сложный и гениальный механизм. Печень буквально "зовет на помощь" через кровь, и весь процесс запускается за минуты", - объяснил руководитель исследования Набиль Джудер.

Открытие предлагает несколько потенциальных применений. Например, диета с добавлением глутамата может ускорять восстановление после операций на печени. Кроме того, оно открывает путь для создания новых методов лечения цирроза.

Ученые планируют изучить, как добавки глутамата влияют на регенерацию у людей, перенесших резекцию печени. Это может стать прорывом в лечении одного из самых распространенных и опасных последствий современного образа жизни.