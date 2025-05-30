Раскрыт ранее неизвестный механизм работы иммунитета

Исследователи из Вюрцбургского университета (Германия) выяснили, что активация T-клеток - ключевых элементов иммунной системы - происходит в два этапа. Это позволяет некоторым из них стать особенно мощными борцами с патогенами. Результаты исследования опубликованы в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

T-клетки играют важнейшую роль в защите организма от вирусов, бактерий и опухолевых клеток. Однако перед тем, как приступить к атаке, нужные клетки должны быть отобраны из множества и пройти активацию. По словам ученых, этот процесс начинается в лимфатических узлах, где T-клетки сталкиваются с дендритными клетками - своего рода "разведчиками" иммунной системы.

На первом этапе, который длится около суток, происходит широкая активация разных T-клеток. Они получают сигналы, направляющие их будущую специализацию. После этого T-клетки разделяются: одни становятся клетками-эффекторами для немедленного уничтожения патогена, другие - клетками памяти, которые обеспечивают защиту при повторном заражении.

В ходе экспериментов на мышах и клеточных линиях ученые выяснили, что у T-клеток также есть "вторая смена". После начальной активации T-клетки проходят повторный отбор - на этот раз по эффективности. Те, кто лучше всего распознает патоген, вновь взаимодействуют с антигенпрезентирующими клетками и получают дополнительную стимуляцию. Это позволяет организму сосредоточиться на наиболее перспективных клетках и резко усилить их размножение, тем самым повышая точность и силу иммунного ответа.

Это открытие имеет особое значение для иммунотерапии - метода, при котором T-клетки пациента модифицируют и направляют на борьбу с опухолью. Новые данные помогут понять, как повысить эффективность таких клеток и почему в некоторых случаях лечение не дает ожидаемого эффекта.