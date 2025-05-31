Разработан метод сверхточного анализа ДНК

ПЦР-тесты стали широко известны во время пандемии COVID-19. Однако они требуют дорогостоящего оборудования, времени и работы специалистов. Новая разработка, по словам исследователей, дает результат всего за пять минут, причем она в десять раз чувствительнее, чем самые современные ПЦР-тесты.

Суть метода в том, что к исследуемой ДНК добавляют особые частицы, которые могут "прилипать" к нужным участкам. Затем на смесь направляют лазерный луч. Он не только "двигает" частицы, помогая им найти нужную ДНК, но и нагревает их, усиливая точность обнаружения.

Эта технология может быть использована в медицине - для ранней диагностики рака и инфекций, в проверке качества продуктов, в экологическом мониторинге, а в будущем - даже в домашних тестах.

"Мы хотим, чтобы такая быстрая и простая диагностика стала доступной каждому - дома, в клиниках и в любых других условиях", - отметили авторы исследования.

По мнению ученых, теперь анализ ДНК может стать таким же простым, как измерение температуры.