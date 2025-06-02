Почему нельзя мазать йодом открытые раны?

Спиртовой раствор йода долгое время считался золотым стандартом в обработке ран, так как обладал выраженными антисептическими свойствами. Однако сегодня медицина значительно продвинулась, и многие старые методы, включая использование йода, были пересмотрены. О том, почему нельзя мазать открытые раны йодом, "Газете.Ru" рассказал врач-хирург, врач-проктолог "СМ-Клиника" Эльвин Гусейнов, передает Day.Az.

"Одним из основных недостатков йода является его агрессивное воздействие на живые ткани, поэтому йод не подходит для обработки открытых ран. Спиртовые растворы йода могут вызывать химические ожоги на коже и ухудшать заживление. Это связано с тем, что йод способен разрушать клеточные мембраны, вызывая некроз тканей. В результате обработка раны йодом может замедлиться процесс заживления и увеличиться риск инфекции", - предупредил врач.

Также он отметил, что, согласно некоторым научным исследованиям, использование йода в качестве антисептика способствует развитию устойчивых штаммов микроорганизмов. Это связано с тем, что йод уничтожает только часть бактерий, создавая тем самым условия для выживания и размножения более устойчивых патогенов.

"При использовании йода в больших количествах есть риск токсического воздействия на организм. Йод может всасываться в системный кровоток, что в некоторых случаях приводит к недостатку функции щитовидной железы", - добавил специалист.

Также, по его словам, йод может вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Они могут варьироваться от легкого покраснения и зуда до более тяжелых состояний, таких как анафилактический шок. Использование йода в качестве антисептика может потенциально привести к серьезным осложнениям.

"На фоне вышеописанных недостатков современные методы лечения открытых ран предлагают более безопасные и эффективные альтернативы. К таким методам относятся антисептики на основе хлоргексидина. Они обеспечивают высокую антимикробную активность без агрессивного воздействия на ткани. Лекарственные препараты с антимикробным действием, такие как мази и гели на основе антибиотиков, позволяют избежать инфицирования раны и ускорить процессы регенерации. Медицинские повязки и гидрогелевые средства помогают поддерживать оптимальную влажность и способствуют быстрому заживлению ран", - рассказал Гусейнов.

К таким же устаревшим методам лечения, популярным у россиян, врач отнес мазь Вишневского, ихтиоловую мазь и бриллиантовый зеленый, широко известный в быту как "зеленка".

"Медицина продолжает развиваться, и в практику регулярно внедряются новые методы лечения, которые основаны на научных данных и результатах практических исследований. Возможно, в будущем методы лечения, которые мы сейчас используем, наши потомки тоже посчитают примитивными. Однако до тех пор, пока не будет изобретена "волшебная таблетка от всех болезней", не следует пользоваться препаратами, вред которых на сегодняшний день научно доказан. Оптимальным вариантом является не заниматься самолечением, а сразу же обратиться к специалисту", - резюмировал хирург.