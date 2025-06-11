Стоматолог рассказала, как кариес и проблемы с зубами мешают похудеть

Кариес не только мешает похудеть, но и провоцирует появление лишнего веса.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала вице-президент РАОиБС, CEO "Лайт Инсайт", стоматолог, хирург-пародонтолог, автор курсов, лектор Олеся Коганова.

"Кариес часто сопровождается болью, а если пережевывание пищи доставляет дискомфорт, то вы выбираете не салат, а мягкую булочку. Это естественно, но это путь к лишним килограммам", - заявила врач.

По словам стоматолога, на вес также влияет неправильный прикус, поскольку он замедляет пищеварение.

"Плохо пережеванная еда - это нагрузка на ЖКТ, которая тянет за собой проблемы с весом и общим самочувствием. Тем, кто никак не может похудеть, рекомендуется сходить, в том числе, и на консультацию к ортодонту", - сказала Коганова.

Еще одной причиной лишнего веса может быть отсутствие зубов.

"Вы отказываетесь от свежих продуктов, заменяя их более удобной, но вредной пищей, которая начинает превалировать, что негативно отражается на фигуре. Восстановление зубов - не эстетика, это необходимость и забота не только о фигуре, но и здоровье в целом", - рассказала стоматолог.

Коганова отметила, что ношение брекетов или кап может помочь похудеть, поскольку ортодонтия - шанс на новые пищевые привычки, с которыми приходит структурированное питание и дисциплина.

Врач также дала советы для снижения веса.

"Если работаете дома и холодильник рядом, то возьмите за правило - после еды чистить зубы. Потому что мята отбивает желание съесть что-нибудь сладкое. Еще периодически жуйте жвачку без сахара - это снижает аппетит и очищает полость рта. И добавьте в рацион твердые овощи и творог - это укрепит эмаль и сделает питание сбалансированным, а значит поможет похудеть", - порекомендовала стоматолог.