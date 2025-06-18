Ученые раскрыли происхождение самых агрессивных детских опухолей мозга

Ученые из Немецкого центра изучения рака в Гейдельберге совершили важный прорыв в понимании природы медуллобластомы - одной из самых распространенных и опасных опухолей центральной нервной системы у детей. Исследование опубликовано в научном журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалисты провели масштабный генетический анализ образцов опухолей молодых пациентов. Используя технологию секвенирования отдельных клеток, они смогли с высокой точностью восстановить историю развития медуллобластомы.

"Мы обнаружили, что наиболее агрессивные подгруппы опухолей начинают формироваться еще во внутриутробном периоде - между первым триместром беременности и первым годом жизни ребенка", - объяснил ведущий автор исследования Константин Оконечников.

Источником опухоли оказались клетки-предшественники специализированных нейронов мозжечка - так называемые униполярные щеточные клетки.

Первым шагом в развитии рака становятся масштабные хромосомные перестройки, которые происходят случайным образом. Только на более поздних стадиях появляются известные онкогены, такие как MYC и MYCN, ответственные за быстрый рост и метастазирование опухоли.

Результаты исследования имеют важное значение для разработки новых методов диагностики и лечения одного из самых опасных детских онкологических заболеваний. Ученые надеются, что их работа поможет спасти жизни многим маленьким пациентам.