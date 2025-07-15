Обнаружен неожиданный стимулятор развития рака крови

Таурин - аминокислота, известная как активный компонент энергетических напитков - может играть ключевую роль в развитии агрессивных форм рака крови. Об этом сообщили ученые из Рочестерского университета, опубликовавшие результаты работы в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследование показало, что клетки миелоидного лейкоза - одного из наиболее злокачественных видов лейкемии - активно поглощают таурин из костного мозга. Получая доступ к этому веществу, они ускоряют собственный рост и деление. Однако при блокировке механизма усвоения таурина опухолевыми клетками у лабораторных мышей развитие болезни значительно замедлялось.

Ученые подчеркивают, что это открытие не означает прямой вред таурина для всех, но ставит под сомнение его безопасность для людей из групп риска, в том числе имеющих предрасположенность к раку крови или проходящих лечение.

Парадоксально, что в других типах опухолей, таких как рак желудка, таурин, наоборот, может замедлять рост клеток. Это говорит о сложной и контекстозависимой роли аминокислоты в организме.