Ученые выяснили, как бактерии обходятся без пищи

Международная команда ученых выяснила, что морские бактерии играют ключевую роль в регулировании объемов углекислого газа (CO₂), сохраняемого в океане. Некоторые бактерии способны в течение нескольких дней без пищи активно плыть в поисках погружающихся частиц органики - главного "носителя" углерода в глубоководные слои. Работа опубликована в журнале Nature Microbiology (NM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи провели серию экспериментов с разными видами морских бактерий. Ученые лишали микробов пищи и отслеживали их поведение под микроскопом. Результаты показали, что некоторые бактерии прекращают движение уже через несколько часов, в то время как другие продолжают плыть до недели, теряя до 10% своей биомассы в день.

"Это как марафон: бактерии расходуют свои внутренние запасы, чтобы сохранить движение", - отметил ведущий автор исследования доктор Йоханнес Кеегстра.

Ученые выявили две стратегии поведения: одни микроорганизмы экономят энергию, замирая в ожидании лучших условий, другие рискуют и "инвестируют" собственные ресурсы, чтобы добраться до источника питания. Анализ ДНК позволил спрогнозировать поведение и других видов бактерий, обитающих в различных частях океана.

По словам профессора Мартина Акерманна, такие исследования помогут улучшить климатические модели, которые до сих пор слабо учитывают влияние бактерий на перераспределение углерода в океане.

"Если мы хотим более точно предсказывать углеродные потоки, нужно учитывать поведение этих крошечных, но важных организмов", - подчеркнул Кеегстра.