Названы три убивающие здоровье ног летом ошибки

Подолог Мануэль Видаль заявил, что летом многие люди совершают три распространенные ошибки, которые убивают здоровье ног. Их он назвал в беседе с изданием Vanitatis, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Видаль предупредил, что не стоит ходить босиком в общественных местах, в том числе в бассейнах. Там идеальные условия для размножения бактерий и грибков, поэтому можно заразиться различными инфекциями, подчеркнул он.

Кроме того, медик призвал тщательно высушивать пространства между пальцами после купания. Дело в том, что патогены любят влажную среду и активно размножаются, если не высушить эту часть тела. В заключение специалист посоветовал отказаться от ношения слишком узкой обуви, иначе разовьется вальгусная деформация стопы.