Разработан уникальный способ вакцинации без уколов

Ученые предложили необычный способ вакцинации - с помощью обычной зубной нити.

Как передает Day.Az, исследование, опубликованное в журнале Nature Nanotechnology (Nat Nanotechnol), показало, что введение вакцинных препаратов через десневую бороздку - естественно проницаемую область между зубом и десной - способно вызвать мощный иммунный ответ как на местном, так и на системном уровне.

В экспериментах на мышах нить, обработанная наночастицами с белками вируса гриппа, стимулировала работу лимфатических узлов, увеличивала количество CD4+ T‑клеток в легких, селезенке и костном мозге и вызывала выработку антител, обеспечивающих устойчивую защиту от инфекции. В отличие от традиционных сублингвальных методов, такой способ показал более сильную и продолжительную иммунную реакцию, сравнимую с вакцинацией через нос.

Метод оказался эффективным независимо от возраста, приема пищи или воды и не требовал уколов, что делает его перспективной альтернативой для массовой иммунизации. Более того, исследователи проверили подход и на людях: с помощью флуоресцентного красителя показали, что вещества, нанесенные на зубную нить, действительно достигают десневой бороздки.

Авторы считают, что "флосс-вакцинация" может стать удобным и безболезненным способом защиты от инфекций, а в будущем - основой для новых платформ доставки вакцин.