Врач назвала срок развития цирроза печени при регулярном употреблении алкоголя

Если регулярно употреблять алкоголь, то через 5-7 лет высоки риски развития цирроза печени, рассказала "Газете.Ru" врач общей практики, врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), профессор Ольга Шархун, передает Day.Az.

"В той или иной форме алкогольная болезнь печени развивается практически у всех, кто регулярно злоупотребляет спиртным. Особенно подвержены этому женщины: их печень более чувствительна к этанолу. Уже через 5-7 лет регулярного употребления алкоголя может развиться алкогольный гепатит, а в некоторых случаях - цирроз", - рассказала врач.

Уловить момент начала болезни непросто: на ранних стадиях симптомы могут полностью отсутствовать. Однако по мере прогрессирования появляются слабость, потеря веса, боли в правом подреберье, тошнота, бессонница, снижение либидо. В тяжелых случаях присоединяются желтуха, асцит (скопление жидкости в животе), кровоточивость и даже психоневрологические расстройства - признаки печеночной энцефалопатии.

"Можно ли остановить этот процесс? Если вовремя отказаться от алкоголя, печень действительно может восстанавливаться - это один из немногих органов, обладающих высокой способностью к регенерации. Время восстановления зависит от стадии болезни: на это могут уйти недели, месяцы или даже годы", - добавила врач.